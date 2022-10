Trotz Energiekrise: München leuchtet an Weihnachten

In München wird es diesen Winter Weihnachtsbeleuchtung geben. Trotzdem will die Stadt einen Beitrag zum Energiesparen leisten.

München - Trotz der Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird es auch dieses Jahr in München Weihnachtsbeleuchtung geben.

Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, soll die aber energiesparender sein als bisher: Am Christbaum auf dem Marienplatz und am Christkindlmarkt sollen ausschließlich energiesparende LED-Beleuchtungen zum Einsatz kommen. Außerdem werden die Beleuchtungszeiten verkürzt.

Stadt bereitet sich auf Engpässe vor

Die Stadt bereite sich auf Engpässe vor und die Stadtverwaltung setze zahlreiche Sparmaßnahmen um, erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Noch wissen wir nicht, wie sich die Stromversorgung in diesem Winter entwickeln wird. In so schwierigen Zeiten wie diesen geht es aber auch darum, den Menschen Mut zu machen. Eine Weihnachtszeit ohne beleuchteten Baum kann ich mir deshalb nur schwer vorstellen."

Der traditionelle Christbaum auf dem Marienplatz wird am 21. November zur Eröffnung des Christkindlmarkts zum ersten Mal beleuchtet.