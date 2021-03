Trotz Corona: Veranstalter planen Mini-Tollwood im Sommer

Wegen der Corona-Pandemie verschieben die Tollwood-Veranstalter ihre für 2021 geplanten Konzerte auf das nächste Jahr. Im Sommer soll es dennoch ein Festival in München geben – wenn auch in deutlich kleinerer Form.

So groß wie in den vergangenen Jahren wird das Tollwood wegen Corona nicht werden. (Archivbild)

München - Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin dafür, dass etliche Großveranstaltungen in München nicht wie geplant stattfinden können. Nun trifft es das Tollwood-Festival: Wie die Veranstalter am Freitag mitgeteilt haben, wird ein Großteil der 26 Musik-Arena-Konzerte, die in diesem Jahr geplant waren, auf den Sommer 2022 verlegt.

"Aufgrund der andauernden Infektionslage, der Verlängerung der 'epidemischen Lage mit nationaler Tragweite' bis Ende Juni und der insgesamt großen Planungsunsicherheit können wir Konzerte in dieser Größenordnung leider diesen Sommer nicht durchführen", erklärt Tollwood-Sprecherin Christiane Stenzel.

für viele der verschobenen Konzerte - unter anderem von Lionel Richie und Patti Smith - stehen jetzt schon fest. "Für so viel Solidarität seitens der Künstler*innen sagen wir Danke. Unser großer Dank gilt aber vor allem den Tollwood-Freund*innen für ihre Treue und Geduld in diesen schweren Zeiten", sagt Stenzel.

Mini-Tollwood im Sommer geplant

Die Münchner müssen in diesem Jahr aber möglicherweise nicht gänzlich auf das Tollwood verzichten. Die Veranstalter planen ein Sommer-Festival, wenn auch in deutlich kleinerer Form. "Die Situation ist derzeit schwierig, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass ein verkleinertes Tollwood mit umfassendem Corona-Hygienesicherheitskonzept möglich sein wird", sagt Stenzel zu den Plänen.