Traurige Gewissheit: Tote Frau an der A99 ist die vermisste Amerikanerin

Jetzt ist es Gewissheit: Die tote Frau, die an der A99 bei Aschheim aufgefunden wurde, ist die tote US-Amerikanerin, die seit 31. Oktober vermisst wurde.

Bei der toten Frau handelt es sich um die vermisste US-Amerikanerin. Die 34-Jährige lebte seit zehn Jahren in München. (Symbolbild)

Aschheim - Bei der toten Frau, die am Montag an der A99 bei Aschheim gefunden wurde, handelt es sich laut Polizei um die US-Amerikanerin, die seit 31. Oktober vermisst wurde. Die Frau wurde am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, entdeckt.

Amerikanerin wurde seit Halloween vermisst

Die 34-Jährige wurde seit Halloween (31. Oktober) vermisst, sie verschwand in Aschheim nach einem Spaziergang. Nachdem zunächst Freunde in den Sozialen Medien einen Suchaufruf gestartet hatten, hatte zuletzt auch die Münchner Polizei öffentlich nach der US-Amerikanerin gesucht.

Die 34-Jährige lebte seit zehn Jahren in München und hatte an besagtem Tag eine Freundin besucht. Sie habe ihr zufolge emotional unter großem Druck gestanden. Ihr Vater sei verstorben, zudem habe sie sich von ihrem Freund getrennt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Sie befinden sich in einer seelischen Notlage? Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim "Krisendienst Psychiatrie". Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen. Weitere Infos finden Sie auf dieser .