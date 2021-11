Raser im Mercedes schiebt Ford 30 Meter vor sich her

Nachdem ein Kleinwagen umkippt befreien Passanten die Fahrerin und ihre beiden Begleiterinnen.

München - Die 22-jährige Verkäuferin aus Pfaffenhofen wollte in ihrem Ford Ka auf der Maria-Probst-Straße vom McDonald's-Restaurant im Euro-Industriepark auf den Parkplatz des V-Marktes abbiegen.

Auf starke Beschleunigung folgte der Crash

Im selben Moment tauchte vor ihr ein 29-Jähriger aus dem nördlichen Münchner Landkreis in einem Mercedes auf. Der Fahrer des Wagens beschleunigte nach Polizeiangaben äußerst stark und krachte frontal in den Ka. Die E-Klasse schob den Kleinwagen etwa 30 Meter vor sich her, bis der Ford schließlich umkippte und auf der Fahrerseite liegenblieb.

Die Fahrerin und ihre beiden Freundinnen konnten sich nicht aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Passanten wuchteten den Ka wieder auf die Räder. Die drei Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallfahrer erlitt Prellungen und eine Fraktur am Handgelenk.

Polizei ermittelt

Der 29-Jährige wollte offenbar seine drei Mitfahrer beeindrucken und gab deshalb so viel Gas. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen eines "Alleinrennens".