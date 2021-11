Markt Schwaben: Mann (43) bei Brand lebensgefährlich verletzt

Obwohl das Feuer schnell unter Kontrolle war, musste der Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor sehr kritisch.

Markt Schwaben - Die Kriminalpolizei Erding ermittelt: Bei einem Feuer in einem Firmengebäude im Landkreis Ebersberg hat ein Mann lebensgefährliche Verletzungen davon getragen.

Firmengebäude wurde auch als Lager und Arbeiterunterkunft genutzt

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 43-Jährige so schwer verletzt, "dass mit dem Ableben gerechnet werden muss". Was war passiert? Kurz vor 16.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Erding die Meldung ein, dass sich in einem als Lager und Arbeiterunterkunft genutzten Gebäude Im Wiegenfeld starker Rauch entwickle.

Feuer in Firmengebäude: Brandursache unklar

Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehren aus dem Umkreis befand sich der 43-jährige Mann in einem Zimmer, aus dem starker Rauch drang. Obwohl das Feuer schnell unter Kontrolle war, musste der Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor sehr kritisch. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen technischen Defekt liegen bisher nicht vor. Weitere Personen wurden nicht verletzt.