Tram-Bahnen am Hauptbahnhof fahren wieder

Die Tram ist wieder am Hauptbahnhof unterwegs. Allerdings mit einigen Einschränkungen. Was Fahrgäste beachten müssen.

München - Die gute Nachricht voran: Die Gleisbauarbeiten am nördlichen Bahnhofplatz sowie die Fernwärmearbeiten in der Dachauer Straße sind soweit abgeschlossen, dass die Tramlinien 16, 17, 19, 20, 21 und 29 ab Montag, 30. November, wieder den Hauptbahnhof ansteuern können.

Die Linie 16 fährt wieder regulär (Romanplatz - Hauptbahnhof - Effnerplatz/St. Emmeram). Die Linie 17 endet am Hauptbahnhof, den östlichen Abschnitt übernimmt die Linie 37.

Tramlinie 21 fährt vorerst durch die Bayerstraße

Doch jetzt die schlechte Nachricht: Die nördliche der beiden Gleisverbindungen zum Stachus durch die Prielmayerstraße muss weiterhin gesperrt bleiben. Grund ist ein Bauwerksschaden an einer unter der Tramtrasse liegenden Passage. Diese Unterführung befinde sich nicht in der Verantwortung von SWM und MVG. Man dränge auf eine schnelle Lösung, verspricht ein MVG-Sprecher.

Bis auf Weiteres fährt die Linie 21 deshalb durch die Bayerstraße. Der Halt am Stachus entfällt. Die Linien 19/29 und 20 enden am Hauptbahnhof. Den Ostast der Linie 19 übernimmt die Linie 39 (Berg am Laim - Stachus).