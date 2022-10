Tollwood: Gemüsegenuss vom Sternekoch

Kultur und Kulinarik gehören auf dem Festival zusammen. Dieses Jahr hat Holger Stromberg ein Menü kreiert. Eines können Sie gewinnen.

München - Seit seinen Anfängen dreht sich das Tollwood schon rund um den Klimaschutz. Kulturgenuss und Kulinarik, das denkt man hier gemeinsam. Eine Schlüsselfigur dabei ist Gastronomieleiter Norbert Keßler, er kümmert sich um die Bio-Zertifizierung der Speisen und ein umfangreiches vegetarisches Angebot. "Der nächste Schritt geht in Richtung rein pflanzenbasierte Speisen", so Keßler.

Keine Ernährungslehre für Köche?

Heuer bei der Tollwood-Mission mit dabei: Holger Stromberg. Er hat schon mit 23 einen Michelin-Stern errungen und für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gekocht. Irgendwann ist ihm aufgefallen, dass man als Koch keinerlei Ernährungslehre mit auf den Weg bekommt: "Dabei ist Ernährung die zweitwichtigste Energiequelle für den Körper nach dem Sauerstoff."

Diese Lücke hat er geschlossen und mit seinem Wissen als Ernährungsexperte Organic Garden gegründet. Auf eigenen Farmen werden dort nachhaltige Bio-Lebensmittel hergestellt. "Mein Antrieb ist auch der Klimaschutz", so Stromberg.

Vegetarisches Vier-Gänge-Menü

Für die beiden Artistik-Programme auf dem Tollwood-Winterfestival hat der Koch ein Vier-Gänge-Menü entworfen: Mit Sesam-Mint-Falafel an Auberginen-Hummus und Chiemseer Lichtroggen zur Vorspeise, einer Apfel-Ingwer-Cremesuppe mit karamellisiertem Knoblauch und wahlweise einem vegetarischen Hauptgang mit Samen-Saaten-Medaillons oder einem Ochsengericht. Zum Dessert gibt's Schokoladen-Gewürz-Fudge mit Kokos-Crumble.

Das erste Programm, "Machine de Cirque", läuft vom 24.11. bis 11.12. im Grand Chapiteau-Zelt, das zweite "La Galerie", von 13. bis 31.12. Der Eintritt inklusive Menü kostet ab 78,80 Euro.

Verlosung: 2x Machine de Cirque inklusive 4-Gänge-Menü

Rufen Sie bis Freitag, 12 Uhr, unsere Gewinn-Hotline 01378 420 165 (50 Cent pro Anruf) an oder schreiben Sie an gewinnen@az-muenchen.de und hinterlassen Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Gewinner werden benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht.