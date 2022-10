Dult fast so wie früher: Die Stadt München ist zufrieden

Ohne Zugangsbeschränkungen, mit nahezu voller Standbelegung, beliebt wie eh und je: Die drei Auer Dulten haben in diesem Jahr die Besucherzahlen von 2019 erreicht.

München - Mit der Kirchweihdult ist am Sonntag die diesjährige Dultsaison in der Au zu Ende gegangen. An einem Tag wie gemalt für einen "Goldenen Oktober" genossen abschließend noch einmal viele Menschen das Kult-Volksfest auf dem Mariahilfplatz.

Wie 2019: Die drei Auer Dulten verzeichnen insgesamt 304.000 Gäste

Es war eine Auer Dult fast wie früher: ohne Zugangsbeschränkungen und mit nahezu voller Standbelegung. Und so beliebt wie immer: Das veranstaltende Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) schätzt die Besucherzahl der Maidult auf 107.000, die der Jakobidult auf 89.000 und die der Kirchweihdult auf 108.000.

Damit verzeichnen die drei Auer Dulten in diesem Jahr insgesamt 304.000 Gäste – genauso viele wie 2019 vor Beginn der Pandemie und mehr als in der Dultsaion 2018 (261.000).

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gingen heuer alle drei Auer Dulten über die Bühne. Veranstalter, Marktkaufleute und Schausteller waren sehr zufrieden.

Geehrt: Ehepaar Heim verkauft seit 25 Jahren Naturkissen auf der Auer Dult

"Die Auer Dult hat einen festen Platz im Herzen der Münchnerinnen und Münchner. Das stellt die hohe Besucherzahl eindrucksvoll unter Beweis. Ich danke allen Dultbeschickerinnen und -beschickern und natürlich Petrus für das goldene Herbstwetter", wird Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Während der Kirchweihdult ehrte der Dult-Chef Theresia und Peter Heim: Das Ehepaar verkauft seit 25 Jahren Naturkissen auf der Auer Dult.

Die Dultsaison 2023 beginnt am 29. April mit der Maidult (bis 7. Mai). die Jakobidult findet von 29. Juli bis 6. August statt und Kirchweihdult ist von 14. bis 22. Oktober.