Seit 1906 gibt es die Hühnerbraterei auf der Dult. Ihr Wirt Reinhold Brenner im AZ-Interview.

München - Als die AZ mit Reinhold Brenner spricht, ist er noch mitten in den Vorbereitungen zur Dult. "Die Arbeitsklamotten werde ich heute erst sehr spät ausziehen", sagt er und lacht.

Denn dieses Wochenende ging es endlich los, die erste "normale Dult" seit Jahren findet statt, erklärt Brenner, der wegen seiner Frau auf die Auer Dult gekommen ist und heute dort den größten Stand betreibt: die Hühnerbraterei Heinz.

AZ: Herr Brenner, wie lange sind Sie schon auf der Auer Dult?

Reinhold Brenner: Also die Familie meiner Frau hat die Hühnerbraterei schon seit 1906 auf der Auer Dult. Ich selbst bin aber erst seit 1989 dabei.

Die Dult ist gemütlicher geworden

Das ist ja schon eine ganze Zeit! Hat sich die Dult denn verändert?

Ja, schon. Ich meine ganz früher, war die Dult ja viel größer, sie ging hinunter bis zum Deutschen Museum - das sieht man auf alten Fotos. Heute ist sie kleiner und gemütlicher. Seit ich auf der Dult bin, ist aber viel gleich geblieben. Das Publikum zum Beispiel.

Wer kommt denn zu Ihnen?

Es kommen auf der einen Seite viele Familien mit kleinen Kindern und auf der anderen Seite eher ältere Leute.

Was ist denn Ihre erste Erinnerung an die Dult?

Mit 16 habe ich meine jetzige Frau auf der Dult besucht. Ihre Familie hatte da ja die Braterei. Wenn man Schausteller ist, kann man sich ja auch nicht so oft sehen, weil man immer am Reisen ist. Das ist mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben.

So lange kennen Sie schon Ihre Frau?

Ja tatsächlich!

Endlich wieder Dult ohne Einschränkungen

Worauf freuen Sie sich dieses Jahr besonders?

Es ist seit zwei Jahren die erste normale Dult, die stattfindet - ohne Masken und Einschränkungen. Das ist schon etwas Besonderes für mich. Ansonsten freue ich mich einfach wieder auf das Dult-Flair und die Gemütlichkeit - auf der Dult herrscht keine Hektik!

Anders als auf der Wiesn oder dem Frühlingsfest?

Das sind natürlich ganz unterschiedliche Feste. Ich bevorzuge aber keines, jedes hat so seine Besonderheiten. Ich freue mich, dieses Jahr auch wirklich sehr wieder auf der Wiesn zu sein.

Wie kann man sich Ihren ersten Tag auf der Dult vorstellen? Haben Sie da ein Ritual?

Nein, eigentlich nicht. Am Morgen muss ich tatsächlich noch etwas aufbauen - und dann stehe ich den ganzen Tag am Grill und grille die Hendl. Da bleibt wenig Zeit für anderes. Aber dieses Jahr werden wir alle nach Feierabend mal mit einem Weißbier anstoßen - das muss sein!