Schee is', dass Dult is': Auf dem Mariahilfplatz wird wieder getrödelt

Auf dem Mariahilfplatz wird wieder getrödelt, gemütlich getrunken und für Groß und Klein eingekauft. So war das sonnige Startwochenende.

Die Auer Dult in München: Gut besucht!

Au-Haidhausen - Bei den Standln mit den Gemüsehobeln türmen sich schon Zucchini, Karotten und Kartoffeln, etwas weiter putzt ein Standlbetreiber mit Hingabe eine Fensterscheibe, ein weiterer ein Cerankochfeld. Davor, staunend oder kritisch schauende Besucher, älter, jünger, mit Trachtenjanker oder Hipster-Sonnenbrille. Es ist wieder Dult am Mariahilfsplatz. Und was für eine!

Die Standl stehen wieder dicht an dicht, die Menschen auch. Es drängt sich ein bisserl in den Gassen, wenn plötzlich doch viele vor dem Standl mit Sauerteigbrot oder Wollsocken stehenbleiben.

Natürlich gibt es auch Tassen. © Daniel von Loeper

Was Schausteller und Besucher zum Auftakt der Auer Dult sagen

Andere, die eigentlich gar nichts brauchen, sondern einfach nur schauen wollen, stehen an diesem sonnigen Wochenende mit einem Haderner Bräu in der Hand zusammen und ratschen oder trinken etwas perlendes an einem kleinen Stehtisch. Oder vielleicht doch noch eine Runde Schiffschaukel für die Kleinen, während man sich bei der Fischer Vroni einen Steckerlfisch holt?

Schee is', dass Dult is'! Und die ganze Woche sogar mit gut angesagtem Wetter. Was Schausteller und Besucher zum Auftakt sagen, lesen Sie hier:

Münchner Händler: "Seit 25 Jahren sind wir dabei"

Händler Peter Heim (83), von Stand Dinkel- und Hirsespreukissen: "Es läuft absolut spitze bei uns auf der Auer Dult. Am kommenden Mittwoch habe ich mit meiner Frau Theresia 25-jähriges Jubiläum auf der Auer Dult. Seit der Pandemie sind wir nur noch auf der Auer Dult und machen Versand. Wir bieten Bio-Dinkel- und Hirsespreukissen. Für mich fühlt es sich wie ein Sechser im Lotto an, mit unserem Stand auf der Dult sein zu können. Oberbürgermeister Reiter hat auch schon zu uns gesagt, dass wir ein tolles Aushängeschild für die Auer Dult sind."

Auf der Dult zu sein, sei "wie ein Sechser im Lotto", sagt Peter Heim. © Daniel von Loeper

"Ich bin begeistert"

Händlerin Anschie Schiebl (62) von Kaffeehaferl Schiebl: "Ich bin begeistert, es läuft gut heuer auf der Auer Dult. Dult ist einfach Dult und Dult ist Kult. Ich bin froh, dass es wieder möglich ist, die Dult so wie vor der Pandemie zu erleben. Die Lockdownzeit war albtraummäßig. Ich hoffe sehr, dass auch der Christkindlmarkt stattfinden kann."

Anschie Schiebl mit ihrem Mitarbeiter Stephan Böhm. © Daniel von Loeper

"Eine harte Zeit"

Peter Schneller (62), von Schneller's Candy: "Wir sind ein Familienunternehmen, mein Vater Wilhelm war schon auf der Dult – und so gesehen sind wir seit fast 50 Jahren auf der Auer Dult. Während der Pandemie war es grausam für uns. Doch endlich läuft es wieder." Gisela Schneller (64): "Die Leute wollen raus und unsere täglich frisch zubereiteten Schokofrüchte kommen an. Ich hoffe, dass es so bleibt. Es war eine harte Zeit, doch jetzt ist wieder viel los."

Peter und Gisela Schneller bieten Süßes. © Daniel von Loeper

Das Sagen die Besucher über die Auer Dult: "Riesige Vielfalt!"

Beamter und Vater Gregor Matolin (30): "Endlich mal wieder ohne Masken auf der Auer Dult mit der Familie zu sein, ist super. Im Moment kommt einem das Wetter fast wie im Sommer vor, es ist herrlich und entspannt. Die Kinder Evo (4) und Eni (15 Monate) lieben natürlich das Kettenkarussell und die Zuckerwatte. Ich und meine Frau Lissy freuen uns schon auf den Steckerlfisch."

Besucher der Auer-Dult. © Daniel von Loeper

Gabriele Leissner (73), Hausfrau sagt: "Ich liebe das Flair auf der Auer Dult." Und Rentner Johann Werkmeister (72) ergänzt: "Ich habe schon einen Rucksack voll gekauft. Es ist toll, dass es so eine riesige Vielfalt an Angeboten auf der Dult gibt. Außerdem haben wir ein Stück Freiheit zurückbekommen, weil es keine Vorschriften und Regeln gibt und keine Masken getragen werden müssen. Hoffentlich bleibt das so."

Besucher der Auer-Dult. © Daniel von Loeper

Bis zum 23. Oktober, täglich von 10 bis 19 Uhr, Familientag am Dienstag, 18. Oktober