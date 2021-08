Tödlicher Gardasee-Unfall: Münchner (52) ab sofort in Hausarrest

Der inhaftierte Tourist aus München, der mit einem weiteren Mann einen tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee verursacht haben soll, ist aus einem Gefängnis in Italien in einen Hausarrest entlassen worden.

Italienische Forensiker begutachten den Schaden am Boot der Münchner. (Archivbild)

Modena – Der 52-jährige Münchner, gegen den nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee Mitte Juni wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung ermittelt wird, steht laut einem Bericht der in Modena unter Hausarrest. Der Mann sei aus dem Gefängnis in Brescia entlassen worden und warte in einer Privatwohnung, die er nicht verlassen darf, auf seinen im Herbst beginnenden Prozess, bestätigte dessen Anwalt der Zeitung.

Ihm und seinem ebenfalls 52-jährigen Begleiter wird vorgeworfen, in der Nacht von Samstag (19.6.) auf Sonntag betrunken mit ihrem hochmotorisierten Boot das Holzboot eines italienischen Pärchens gerammt zu haben. Bei dem Unfall kamen der 37 Jahre alte Mann und seine 25-jährige Begleiterin ums Leben. Sie stammten aus der Gegend am Westufer des vor allem bei deutschen Touristen beliebten Gardasees.

Münchner wollen Unfall nicht bemerkt haben

Die beiden Münchner hatten angegeben, den Unfall nicht bemerkt und deshalb nicht angehalten zu haben, um zu helfen. Kurz darauf reisten sie nach München zurück. Vor drei Wochen veröffentlichte der italienische TV-Sender "Rai 1" ein Überwachungsvideo, das den tödlichen Unfall zeigen sollte. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft ändere das Video jedoch nichts an der Beweislage. Hier lesen Sie mehr dazu.

Der nun unter Hausarrest stehende war von der italienischen Justiz mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. Er soll in der fraglichen Nacht am Steuer gewesen sein. Später stellte er sich freiwillig den Behörden im norditalienisch Grenzort Brenner. Der andere 52-Jährige, dem das Motorboot gehört, befindet sich auf freiem Fuß.