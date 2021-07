Tierpark Hellabrunn zieht Corona-Bilanz: Weniger Besucher, mehr Nachwuchs

Das Corona-Jahr 2020 war kein einfaches für den Tierpark Hellabrunn, an über 100 Tagen war der Zoo für Besucher geschlossen. Dennoch gibt es auch Erfreuliches: So kamen im vergangenen Jahr deutlich mehr Tiere in Hellabrunn zur Welt, als in den Jahren zuvor.

21. Juli 2021 - 13:57 Uhr | AZ/dpa

Derzeit eines der Highlights in Hellabrunn: Elefant Otto. © Tierpark Hellabrunn / Navin Adami