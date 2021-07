Tierischer Einsatz am Flughafen München: Polizei muss wegen Vogel ausrücken

Die Polizei wurde über einen Vogel im Hangar des Münchner Flughafens informiert. Das Tier war schwach und musste von den Beamten gerettet werden.

Die Polizei musste einen Vogel am Flughafen München retten. (Symbolbild)

München - Manchmal muss die Polizei auch zu ungewöhnlichen Einsätzen ausrücken. So auch am vergangenen Freitagabend am Flughafen München. Grund für den Einsatz war ein junger Turmfalke.

Gegen 21 Uhr wurden die Beamten alarmiert, dass sich der Vogel im Hangar des Airports befinde. Als die Polizisten das Gebäude betraten, entdeckten sie ein völlig erschöpftes Tier, das auf einem Stapel Gummischläuche lag.

Ein Turmfalke hatte sich in den Flughafen München verirrt. (Symbolbild) © IMAGO / blickwinkel

Polizei muss Vogel am Flughafen München retten

Für die Polizei war sofort klar: Damit er überleben kann, muss dem Falken schleunigst geholfen werden. Als sie ihn einfangen wollten, flatterte der Vogel noch, doch weil er zu schwach war, legte er sich schließlich auf den Boden und stellte sich tot.

Die Beamten ergriffen die Chance und fingen das Tier ein. In einer Transportbox brachten sie es umgehend in die Vogelklinik in Oberschleißheim, wo es nun aufgepäppelt wird.