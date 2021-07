Fünf Verletzte nach großem Zimmerbrand in Obergiesing

Ein Zimmerbrand hat am Dienstagvormittag für einen großen Feuerwehreinsatz in Giesing gesorgt. Fünf Personen mussten anschließend in die Klinik gebracht werden.

13. Juli 2021 - 11:12 Uhr, aktualisiert am 13. Juli 2021 - 18:07 Uhr | AZ

Obergiesing - Nach einem Zimmerbrand in Giesing sind fünf Personen vom Rettungsdienst in Kliniken transportiert worden. Das Feuer brach am Dienstagvormittag im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Weinbauernstraße aus. Wie die Feuerwehr berichtet, meldeten mehrere Anrufer dem Notruf eine starke Rauchentwicklung. Bewohnerin kann sich selbst aus Wohnung retten Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, standen bereits etliche Menschen vor dem Haus. Die Anwohner teilten der Feuerwehr mit, dass es auf der Rückseite des Gebäudes brennen würde und noch mehreren Personen an verschiedenen Fenstern stünden. Weil jedoch die Tür der betroffenen Wohnung nicht geschlossen war, machte der Rauch das Treppenhaus unpassierbar. Die Feuerwehr brachte anschließend insgesamt vier Personen ins Freie. Nach der Erstversorgung vor Ort kamen alle vier mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Kliniken. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt – sie kam mit leichten Verbrennungen sowie einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Sie war zuvor - bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr - aus ihrer Wohnung geflüchtet. Feuer in Obergiesing: Brandursache ist noch unklar Nach etwa einer Stunde, gegen 11.30 Uhr, hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. "Da sich sehr viel Brandgut in der Wohnung befand, musste diese teilweise ausgeräumt werden", heißt es im Bericht der Feuerwehr. Auch Stunden nach dem Einsatz wurden noch Glutnester entdeckt, die gelöscht werden mussten – die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Zum entstandenen Sachschaden kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen. Auch die genaue Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.