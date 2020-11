Testphase gefordert: Kommt bald eine Nacht-U-Bahn in München?

Die Rathaus-FDP will eine sechsmonatige Testphase auf zwei Linien - die Ergebnisse sollen dann im Stadtrat ausgewertet werden.

München - Wer in München abends unterwegs ist, kennt das Problem: Ab 00 Uhr wird es oft schwierig, mit der U-Bahn noch nach Hause zu kommen oder andere Verkehrsmittel zu erreichen. Denn anders als etwa in Berlin fahren in München die U-Bahnen nachts nicht.

Das soll sich nun ändern, zumindest probeweise. Die FDP/Bayernpartei-Fraktion im Rathaus fordert von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), einen Probe-Nachtbetrieb auf den Linien U5 und U6 einzufüren. Das sei ein "wichtiges Signal an junge Münchnerinnen und Münchner", so die Stadträte. Starten solle der Probebetrieb, wenn es die Corona-Situation wieder zulasse.

Konkret sollen in den Nächten Donnerstag/Freitag, Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag ab 00:30 Uhr bis 5 Uhr morgens alle 15 Minuten auf den beiden Linien eine U-Bahn fahren. Die Testphase soll ein halbes Jahr dauern, danach sollen die Ergebnisse und Erfahrungen im Stadtrat vorgestellt werden. "Die Nacht-U-Bahn gehört zu jeder mondänen, liberalen und weltoffenen Großstadt dazu", schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Es gehöre zu einer Großstadt , "gerade auch die Möglichkeit, schnell und umweltverträglich nachts für private Zwecke in der U-Bahn unterwegs zu sein."

Ähnliche Anträge zur Einführung einer Nacht-U-Bahn hatte die MVG bislang alle negativ beschieden. Vor allem die Kosten und die Personalsituation standen bislang im Wege. Eine Antwort auf den aktuellen Antrag steht noch aus.