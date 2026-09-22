Tag 2 auf der Wiesn begann für Münchens Oberbürgermeister noch nach Plan: Beim Trachtenumzug fuhr er in seiner Kutsche mit. Doch dann der Schreck: Krause musste mit Kreislaufproblemen nach Hause. Die AZ weiß, wie es dem OB jetzt geht.

Update, 14.38 Uhr: Oberbürgermeister Dominik Krause ist wieder fit und verrät, was die Ursache für den Ausfall gewesen sein könnte. Er führt die Kreislaufprobleme auf falsche Kleidung und das Wetter zurück. "Ich glaube, das ist das, was die meisten mit der Wiesn kennen: Dass es in der Früh noch so kalt ist und mittags ist es dann so warm", sagte der Rathauschef im Schottenhamel-Festzelt. Er sei zu dick angezogen gewesen und dann habe sich der Kreislauf kurzfristig verabschiedet. "Wieder alles fein", erklärte Krause.

Am Bier soll es nicht gelegen haben: "Ich habe den Tag alkoholfrei verbracht, bis auf die erste Halbe quasi, also die erste Maß – die war sehr schaumig, da habe ich ein paar Schlucke genommen", sagte Krause und lachte. "Vielleicht war es auch noch ein bisschen Nachaufregung vom Samstag, aber wieder alles gut."

Krause bricht Wiesn-Sonntag mit Kreislauf-Problemen ab – Sprecher gibt Update zu Gesundheitszustand

Update, 21. September, 10.35 Uhr: Wegen Kreislauf-Problemen hatte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) den Wiesn-Sonntag vorzeitig abgebrochen. Die Fahrt in der Kutsche beim Trachten- und Schützenumzug beendete er auf halber Strecke, auch das Anzapfen am Nachmittag in der Bräurosl beim "Gay Sunday" sagte er ab.

Jetzt gibt es Entwarnung: Wie sein Sprecher der AZ mitteilt, ist Krause wieder fit, macht Termine im Rathaus und wird ab 12 Uhr im Schottenhamel bei der Aktion "Wiesn mit Herz" dabei sein. Münchner, die es sich ansonsten nicht leisten könnten, werden dabei auf ein Mittagessen eingeladen.

Nach Wiesn-Start: Krause sagt Termin wegen Kreislauf-Problemen ab

Erstmeldung, 20. September, 14.36 Uhr: Der Wiesn-Start am Samstag lief für OB Dominik Krause (36, Grüne) absolut nach Plan. Zwei Schläge, lockerer Auftritt, Lob von allen Seiten. Doch an Tag 2 gab es das erste größere Problem: der Kreislauf!

Wann Krause plötzlich nach Hause musste

Am Morgen war Krause noch wie geplant auf seiner Kutsche beim Trachtenumzug mitgefahren, hatte in die Menge gewunken. Doch dann brach er den Wiesn-Sonntag ab, fuhr nach Hause. Der Grund: "Kreislaufschwierigkeiten", wie ein Sprecher auf AZ-Nachfrage erklärt. Krause wolle sich ausruhen, eine Vorsichtsmaßnahme. Er habe gesagt, dann sage er den "Gay Sunday" in der Bräurosl lieber ab.

Sicher eine schwere Entscheidung für den OB, handelt es sich an diesem Sonntagnachmittag doch um den Start des Gay Sundays. Dort hat Krause sogar in der Vergangenheit schon angezapft. Doch wie viel es ihm und vielen Besuchern bedeutet hätte, wenn dort das erste Mal ein schwuler amtierender OB auf die Bühne steht – dafür konnte man am Samstag in der Ratsbox ein gutes Gefühl bekommen, wo sehr viele Grüne und viele schwule Männer sehr gerührt darüber sprachen, was es ihnen bedeutet, dass Krause nun Oberbürgermeister ist.

Beim Trachten- und Schützenzug lachte OB Krause noch. © Joshua Heinrich

Immerhin: Am Montag soll es nach Plan weitergehen. Man gehe davon aus, dass der Oberbürgermeister dann wieder ganz normal im Einsatz ist, hieß es am Sonntag. Und in der Bräurosl ist Krause auch trotzdem nochmal angesagt. Wie er der AZ im Interview verraten hatte, will er am allerletzten Wiesn-Abend das Finale dort genießen. Wie es auch sein Vorgänger Dieter Reiter immer getan hatte.

Die AZ erreicht Bräurosl-Wirtin Franziska Reichert. Sie sagt, wegen des Trachtenumzugs wäre Krause ohnehin erst um 15 Uhr im Zelt erwartet worden. "Da wir ja immer schon um 12 anzapfen, war er da gar nicht vorgesehen." Die Zweite und die Dritte Bürgermeisterin, Mona Fuchs und Verena Dietl, würden beim "Gay Sunday" trotzdem erwartet.