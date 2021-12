Taxi-Fahrgast randaliert auf A9

Weil ein 36-Jähriger in einem Taxi randalierte und den Fahrer bedrohte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Gefängniszelle verbringen.

30. Dezember 2021 - 15:17 Uhr | AZ

Auf der A9 musste die Polizei einen randalierenden Taxi-Fahrgast in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild