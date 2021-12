Nach Corona-Demo: Betrunkener "Reichsbürger" bedroht Passanten mit Messer

Ein 34-Jähriger, der der "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen ist, hat am Mittwochabend für Alarm am Isartor gesorgt. Unter anderem bedrohte er am S-Bahnhof einen Mann mit einem Messer.

30. Dezember 2021 - 10:02 Uhr | AZ

Der Vorfall hat sich am S-Bahnhof Isartor ereignet. (Archivbild) © privat