Taufkirchen: Polizei hat erste Spur von den Automatensprengern

Die Bande ist nach der Tat am Donnerstag in der Früh zur S-Bahnstation nach Deisenhofen geradelt

München - Die drei Männer, die in einer Postbankfiliale am Lindenring in Taufkirchen am Donnerstag gegen 2.20 Uhr morgens einen Geldautomaten sprengten, sind nach der Tat etwa fünf Kilometer weit bis zum S-Bahnhof in Deisenhofen geradelt.

Trio flieht ohne Beute

Dort fand die Polizei später die vermutlich gestohlenen Mountainbikes, die die Bande benutzt hatten. Geld haben die Täter bei ihrem Coup nicht erbeutet (AZ berichtete).

Offenbar hatten die Automatensprenger am Bahnhof ein Fluchtfahrzeug abgestellt, in das sie umstiegen. Mit der S-Bahn dürften die Täter kaum geflohen sein - die S3 fährt morgens erst kurz nach 4 Uhr. Die Polizei sucht Zeug en.