Süße Maßkrug-Törtchen: Wie diese Bäckerei sich jetzt schon wiesn-fest macht

Die Konditorei Kreutzkamm bringt Petit Fours in Oktoberfest-Optik in ihre Cafés
Ruth Frömmer |
Maßkrug, Dirndl und Lederhosen im Mini-Format für die Kaffeetafel.
Maßkrug, Dirndl und Lederhosen im Mini-Format für die Kaffeetafel. © Kreutzkamm
Wiesn, aber süß und alkoholfrei – das geht, und zwar in der Konditorei Kreutzkamm. Unter dem Motto "Wiesnstimmung beim Kaffeeklatsch" kommen dort ab sofort täglich frisch handgefertigte Petit Fours in Wiesn-Optik aus der Backstube. Die feinen Mini-Törtchen mit Buttercremefüllung und Fondant-Überzug gibt es in unterschiedlichen Farben und Verzierungen. Dazu gehört alles, was die Münchner mit ihrer Wiesn verbinden: Bier, Brezn, Herzerl oder Edelweiß und natürlich Dirndl und Lederhosen.

Die Petit Fours sind nur bis 5. Oktober in den Kreutzkamm-Cafés in der Maffei- und der Pacellistraße erhältlich und können online bestellt werden. Sechs Stück kosten 23 Euro.

Conditorei Kreutzkamm﻿
Pacellistraße 5 und Maffeistraße 4

