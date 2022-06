Sturm-Bilanz: Das Fünf-Minuten Unwetter in München

Die Feuerwehr meldet 35 Einsätze. München kommt beim Sturm recht glimpflich davon.

München - Die Gewitterfront am Montagabend zog genauso schnell auf, wie sie wieder verschwand. In einigen Stadtteilen waren es kaum mehr als fünf Minuten, die aber genügten, um einige Schäden vor allem in Parks und Grünanlagen anzurichten.

Schaden in Maximiliansanlagen: Etliche Äste abgebrochen

In den Maximiliansanlagen und im "Bürgermeistergarten" in Bogenhausen zerrte der Wind so heftig an Bäumen, dass etliche Äste abbrachen. Zum Glück wurde in der Grünanlage niemand verletzt. Auch in anderen Vierteln wurden Bäume umgeknickt und Äste abgerissen. Straßen waren blockiert. Ein umgefallenes Schild krachte auf ein geparktes Auto.

35 Unwettereinsätze der Münchner Feuerwehr

Die Feuerwehr registrierte zwischen 17 Uhr und Mitternacht insgesamt 35 Unwettereinsätze. "Die betroffenen Bereiche wurden großzügig abgesperrt", so ein Feuerwehrsprecher, "wenn nötig, wurden die Baumreste entfernt." Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.

Deutlich schlimmer wütete das Unwetter nördlich von München. Im Landkreis Freising gab es einen Toten und mehrere Verletzte. In manchen Ortschaften fiel der Strom aus, Tausende Haushalte saßen im Dunkeln.