Schluss mit Gratis: Corona-Bürgertests nur noch bis Ende Juni

Nur noch bis Ende Juni gibt es in München die kostenlosen Corona-Tests. Was danach passiert? Das weiß noch keiner so recht.

21. Juni 2022 - 14:48 Uhr | Jan Krattiger

Nur noch bis Ende Juni gibt es die kostenlosen Corona-Bürgertests. © Peter Kneffel/dpa