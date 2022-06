Nach Corona-Pause: Kocherlball lädt zum Tanz am Turm

Wie so viele Veranstaltungen und Traditionen war wegen Corona auch der Kocherlball pausiert. Am Sonntag, 17. Juli, wird jetzt aber wieder getanzt am Chinesischen Turm.

17. Juni 2022 - 15:22 Uhr | AZ

Besucher tanzen beim Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten. Foto: Tobias Hase © dpa