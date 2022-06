Bogenhausen: Stromausfall bei 3.000 Haushalten nach Unwetter - SWM geben Entwarnung

Nach dem Unwetter am Montagnachmittag sind 3.000 Haushalte ohne Strom. Kurz vor 19 Uhr sind bis auf 20 Haushalte alle wieder am Netz, melden die Stadtwerke.

Bogenhausen - Kurz, aber heftig war das Unwetter, das am Montagnachmittag über München hinwegzog. So heftig, dass in 3.000 Haushalten in Bogenhausen der Strom ausgefallen ist.

Wie die Stadtwerke auf AZ-Anfrage mitteilen, werden es nicht noch mehr Haushalte werden, bei denen der Strom ausfallen könnte.

Der Sicherheitsservice sei bereits vor Ort, "um die Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen", wie die SWM auf Twitter schreiben.

Wie lange der Stromausfall andauert, war zunächst unklar - kurz vor 19 Uhr teilten die Stadtwerke auf AZ-Anfrage mit, dass bis auf 20 alle betroffenen Haushalte wieder am Netz seien.