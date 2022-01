Streit im Lager der Corona-Skeptiker - ruhiger Mittwochabend in München

Ein Aufruf bei Telegram, sich nicht an Protesten zu beteiligen, wird nach kurzer Zeit gelöscht. Das sorgt für Unmut. Die Polizei ist wieder mit einem Großaufgebot vor Ort, Spaziergänger gibt es nur vereinzelt.

Protest mit Maske und Abstand. Die Gegendemo am Odeonsplatz am Mittwoch.

München - Die Omikron-Variante verbreitet sich rasend schnell. Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Neuinfektionen überschritt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch erstmals die Schwelle von 80.000.

In Bayern wurden 12.561 neue Fälle gemeldet (Stand 3.30 Uhr). Die höchsten Inzidenzen gab es laut RKI im Landkreis Ebersberg (635,7), in der Stadt München (596,8) und im Landkreis Starnberg (565,1).

"Spazierengehen" oder nicht? Diskussionen auf Telegram

Trotzdem hatte das Bündnis "München steht auf" für Mittwochabend erneut zu Protesten aufgerufen. Die Maßnahmenkritiker fordern ein sofortiges Ende der Kontaktbeschränkungen und sonstigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Unterdessen scheint sich ein Riss aufzutun zwischen "Querdenkern", Impfkritikern und Gegnern der Corona-Maßnahmen. Ein Sprecher rief am Mittwoch auf Telegram dazu auf, zuhause zu bleiben und "Kraft zu tanken". Wenig später wurde dies kommentarlos gelöscht. Es entbrannte eine hitzige Diskussion, wie die Proteste weitergehen sollen, wann man sich wo zu "Spaziergängen" treffen werde.

Polizisten beobachten die Lage am Marienplatz. Viel zu tun haben sie zunächst nicht. © rah

Demo gegen "Querdenker" am Odeonsplatz

Das KVR hatte alle angemeldeten Protestveranstaltungen auf die Theresienwiese verlegt. Dort hätten Kundgebungen unter Einhaltung von Abstandsregelungen abgehalten werden können. Von 16 Uhr bis Mitternacht gilt auf dem gesamten Gelände FFP2-Maskenpflicht.

Das Bündnis "München steht auf" hatte für den Abend trotzdem zur Demo am Geschwister-Scholl-Platz aufgerufen. Als Kontrast hatte das Gegen-Bündnis "München solidarisch" am Mittwoch dazu aufgerufen, sich "Querdenkern" entgegenzustellen. Am Odeonsplatz war eine Versammlung mit rund 500 Teilnehmern angemeldet, als Zeichen der Solidarität mit Ärzten und Pflegepersonal in den Kliniken. Am höchsten Punkt der Kundgebung zählte die Polizei dort 150 Teilnehmer, die sich weitgehend an die Corona-Regeln hielten. Vorsorglich sperrten Polizisten die Ludwigstraße vor dem Odeonsplatz ab, um zu verhindern, dass Maßnahmen-Gegner dort aufschlagen

Protest mit Maske und Abstand. Die Gegendemo am Odeonsplatz am Mittwoch. © rah

Polizei zeigt massive Präsenz - Großer Demozug bleibt aus

Das Polizeipräsidium war wie in den vergangenen Wochen auch wieder mit rund 1.000 Beamten im Einsatz. Polizisten besetzten mit Streifenwagen alle neuralgischen Plätze in der Innenstadt. Zudem galt die Allgemeinverfügung der Stadt, die Corona-Proteste oder Corona-Spaziergänge untersagt. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 3.000 Euro. Polizeisprecher Andreas Franken betonte: "Wir werden die Leute frühzeitig ansprechen, deeskalierend auf Personen einwirken und warnen. Wer nicht hören will, muss aber mit einer Anzeige rechnen."

Viel zu deeskalieren gab es jedoch nicht. Am frühen Abend liefen nur einige wenige Grüppchen durch die Stadt. Zu einem großen Zusammenschluss kam es nicht. In der Fußgängerzone setzte die Polizei rund 50 "Spaziergänger" fest. In der Corneliusstraße in der Isarvorstadt stellten sich Beamte einer Gruppe von 20 Leuten entgegen. Andernorts, wie beispielsweise in der Ludwigstraße, wurden vereinzelt Personenkontrollen durchgeführt.