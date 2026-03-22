Dieter Reiter oder Dominik Krause? Am Sonntag entscheidet sich in der Stichwahl, wer in den kommenden sechs Jahren Oberbürgermeister von München sein wird. Die AZ hält Sie mit diesem Liveticker auf dem Laufenden.

Am Sonntag findet die Stichwahl für den Münchner Oberbürgermeister statt. Bleibt Dieter Reiter im Amt oder macht Dominik Krause das Rennen? (Symbolbild)

Update 15.15 Uhr: Weniger als drei Stunden sind die Wahllokale noch geöffnet und der Trend setzt sich fort. Die Wahlbeteiligung lag laut Wahlamt um 14.30 Uhr bei genau 38 Prozent. Das sind 6,1 Prozentpunkte weniger als bei der Kommunalwahl am 8. März.

Nur ein Wahlschein und nur ein Kreuz ist zu machen, da werden die Ergebnisse heute Abend recht früh erwartet. Spätestens um 19.30 sollte laut Kreisverwaltungsreferat klar sein, wer der neue Oberbürgermeister von München wird: Der bisherige OB Dieter Reiter (SPD) oder der Herausforderer Dominik Krause (Grüne).

Update, 13.31 Uhr: Im Schwabinger Wahllokal am Sophie-Scholl-Gymnasium sagt ein Wahlhelfer: "Die Beteiligung ist vielleicht minimal kleiner als vor zwei Wochen." Denken die Menschen in den Wahlkabinen lange nach, bevor sie ihr Kreuzerl machen?

"Nein, überhaupt nicht. Die meisten setzen sich nicht mal richtig hin. Ruckzuck Kreuz machen, fertig."

Update, 12.55 Uhr: Die Wahlbeteiligung bleibt weiter niedrig. 34,1 Prozent aller Wahlberechtigten haben bis 12.30 Uhr abgestimmt. Im Vergleich dazu hatten bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen zu diesem Zeitpunkt bereits 39,3 Prozent aller Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Die bisherige Wahlbeteiligung liegt damit auch unter dem Niveau der Wahlen der vergangenen Jahre: Bei der Bundestagswahl 2025 hatten sich bis 12.30 Uhr bereits 63,8 Prozent aller Wahlberechtigten zur Urne begeben. Bei der Europawahl 2024 waren es 50,6 Prozent; bei der Landtagswahl 2023 50,9 Prozent, wie aus Angaben der Stadt München hervorgeht.

Update, 12.40 Uhr: Im Wahllokal in Bogenhausen in der städtischen Berufsschule am Bogenhauser Kirchplatz haben am Mittag zwei uniformierte Polizisten vorbeigeschaut. Sie fahren alle Wahllokale in Bogenhausen ab. "Alles ruhig bisher, keine besonderen Vorkommnisse", sagt der eine. Auch in den anderen Stadtvierteln gibt es solche "Wahlstreifen". Die AZ-Reporterin hatte ihre Wahlbenachrichtigung nicht mehr, war überhaupt kein Problem, der Ausweis reichte. Die Wahlbeteiligung in Bogenhausen sei im Vergleich zur Wahl vor zwei Wochen deutlich geringer bisher, sagt eine Wahlhelferin. Erst 117 von über 1000 Wahlberechtigten seien dagewesen. "Aber wir wissen nicht, wie viele per Briefwahl gewählt haben."

Update, 12.21 Uhr: Immer mehr Menschen begeben sich in Richtung Wahllokale: Die Wahlbeteiligung liegt um 11.30 Uhr bei 32 Prozent.

Update, 11.28 Uhr: Der OB-Kandidat Dominik Krause (Grüne) hat seine Stimme am Vormittag im Wahllokal in der Grundschule in der Weißenseestraße 45 in München-Giesing abgegeben. Er war mit seinem Partner Sebastian Müller vor Ort.

OB-Kandidat Dominik Krause (Grüne) bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal in München-Giesing mit seinem Verlobten Sebastian Müller. © Daniel von Loeper

Grünen-OB-Kandidat Dominik Krause bei seiner Stimmabgabe bei der Stichwahl am 22. März 2026. © Daniel von Loeper

Zur AZ sagte er: "Der letzte Wahltag war schon entspannter - da konnte ich ausschlafen. Jetzt gehen wir wählen und danach brunchen wir noch zusammen. Das Feedback in den letzten zwei Wochen war sehr gut, ich glaube, dass es jetzt eine sehr knappe Geschichte wird - und hoffe natürlich, dass es sehr Knapp für mich ausgeht."

Informationen der Süddeutschen Zeitung zufolge wird OB Dieter Reiter (SPD) heute nicht öffentlich wählen, sondern seine Stimme ohne extra Fototermin abgeben. Die Auszählung werde Reiter laut Münchner SPD privat verfolgen und voraussichtlich gegen 19.30 Uhr zur Wahlparty der SPD im Oberangertheater eintreffen.

Update, 22. März, 10.47 Uhr: Seit 8 Uhr können Münchnerinnen und Münchner ihre Stimme für den künftigen OB abgeben. Laut einer Meldung der Stadt München hatten um 9.30 Uhr 28,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Um 10.30 Uhr lag die Beteiligung bei 30,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung ist damit im Vergleich zur Wahl vor zwei Wochen leicht gesunken: Um 9.30 Uhr lag die Beteiligung damals bereits bei 32,4 Prozent; um 10.30 Uhr bei 34,2 Prozent.

So berichteten auch drei Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in der Wirtschaftsschule an der Frauenstraße einer AZ-Reporterin, dass sie bisher etwas weniger zu tun hatten als vor zwei Wochen. Nachmittags sei aber immer etwas mehr los als in den Morgenstunden, berichteten sie.

Erstmeldung, 22. März: Zwei Wochen nach der Kommunalwahl werden die Münchner am Sonntag, 22. März 2026, erneut an die Wahlurne gerufen. Diesmal geht es um die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters in München. Seit 8.00 Uhr können alle Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.

Die Wahl in München wird besonders spannend: Nachdem der amtierende Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach nicht endenden Negativ-Schlagzeilen kurz vor dem Wahltermin am 8. März nur 35,6 Prozent der Wählerstimmen (12,3 Prozent weniger als bei der Kommunalwahl 2020) erringen konnte und damit die einfache Mehrheit von 50,1 Prozent deutlich verpasst hatte, muss er nun am 22. März in die Stichwahl.

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Sein Gegner dabei ist der amtierende zweite Bürgermeister Dominik Krause. Der OB-Kandidat der Grünen bekam vor zwei Wochen 29,5 Prozent der Wählerstimmen und damit 8,8 Prozentpunkte mehr als seine Parteikollegin Kathrin Habenschaden bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020.

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Im AZ-Liveticker erhalten Sie die neuesten Informationen zur Stichwahl am Sonntag.

Wer darf an der Stichwahl teilnehmen?

Wie schon bei der Kommunalwahl am 8. März sind bei der Stichwahl 1.093.076 Menschen wahlberechtigt. Davon sind 175.902 Unionsbürger aus anderen EU-Ländern. Teilnehmen darf grundsätzlich, wer am 8. März auch stimmberechtigt war. Ausnahme: Wer in der Zwischenzeit aus München weggezogen ist, darf nicht abstimmen. Und auch wer in der Zwischenzeit 18 Jahre alt geworden ist, darf nicht mitwählen.

Warum gab es keine neue Wahlbenachrichtigung?

Im Unterschied zur Kommunalwahl werden für die Stichwahl keine neuen Wahlbenachrichtigungen verschickt, die alte behält auch für die Stichwahl ihre Gültigkeit. Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann seinen Wahlraum unter suchen und mit einem Ausweisdokument wählen.

Die Stichwahl am 22. März findet von 8 bis 18 Uhr in denselben Wahlräumen statt, wie die Kommunalwahl am 8. März.

WICHTIG! Wählerinnen und Wähler, die zwar Briefwahlunterlagen beantragt haben, aber dennoch im Wahlraum wählen möchten, müssen zusätzlich zu ihrem Ausweisdokument unbedingt den Wahlschein aus den Briefwahlunterlagen mitbringen. Ohne den Wahlschein kann diese Gruppe im Wahlraum nicht wählen.

Wo kann man Wahlbriefe abgeben?

Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr beim KVR ankommen, um ausgezählt zu werden. Diese können persönlich in die Behördenbriefkästen am KVR und am Rathaus geworfen oder an den Sonderabgabestellen (nur am Wahlsonntag) abgegeben werden. Einen Überblick über alle Abgabestellen