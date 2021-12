Stellwerkstörung: Große Probleme bei U- und S-Bahn in München

Auf allen Linien kam es am Morgen teils zu großen Störungen. Eine Stellwerkstörung sorgte für Probleme bei der Münchner U-Bahn. Und auch bei der S-Bahn lief es nicht rund.

München - Bei der Münchner U-Bahn kam es am Dienstagvormittag teils aktuell zu massiven Störungen auf allen Linien. Grund dafür war eine Stellwerkstörung, so die MVG.

Zunächst waren nur die Linien U3/U6 betroffen, am späten Vormittag dann weitete sich die Störung auf das gesamte U-Bahnnetz aus. Gegen zwölf Uhr war die Störung behoben, es kam aber noch weiter zu Folgeverzögerungen.

Störung bei MVG und der S-Bahn am Dienstag

Bereits am Morgen hatte es wegen einer technischen Störung bei Tram- und Buslinien Ausfälle und Verspätungen gegeben. Betroffen waren die Linien 16, 17, 19, 20, 29, 100, 132, 134, 139, 140, 141, 51, 52, 56, 57, 58, 62, 63 und 68. Bis 12.30 Uhr rechnete die MVG aufgrund der Störung noch mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen.

Doch nicht nur die MVG hatte am Dienstag Probleme. Auch bei der S-Bahn lief es (mal wieder) nicht rund. Am Stellwerk am Ostbahnhof kam es ebenfalls zu einer Störung, was Ausfälle und Verspätungen bei der S-Bahn zur Folge hatte.