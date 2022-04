MVV-Jubiläumsticket: Gratis-ÖPNV am Geburtstag

Zum 50. Jubiläum des MVV gibt es ab sofort auch ein besonderes Ticket: Wer Geburtstag hat, kann an diesem Tag gratis im gesamten MVV-Raum fahren. Für Abonnenten gibt es noch ein kleines Extra.

An ihrem Geburtstag können Fahrgäste kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. (Archivbild)

München - Am 28. April 1972 fuhren erstmals S-Bahnen auf der Stammstrecke – zum 50. Jubiläum des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) gibt es nun ein besonderes Jubiläumsticket.

Damit sind Fahrgäste an ihrem Geburtstag im gesamten MVV-Raum kostenfrei unterwegs. Die Aktion gilt vom 28. April 2022 bis einschließlich 27. April 2023. "Es ist im gesamten MVV-Netz in allen Verbundverkehrsmitteln gültig", teilte der MVV am Mittwoch mit.

Für MVV-Abonnenten gibt es noch eine Besonderheit: An ihrem Geburtstag dürfen sie noch eine weitere Person kostenfrei mitnehmen.

Gratis-ÖPNV am Geburtstag: So bekommen Sie das Jubiläumsticket

Das Jubiläumsticket kann ausschließlich unter heruntergeladen werden. Fahrgäste müssen ihren Namen, natürlich ihr Geburtstagdatum und ein mögliches bestehende Abo angeben. Bei einer potentiellen Kontrolle ist dann das Ticket als Ausdruck oder mobil als PDF-Datei zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument vorzuzeigen. Wer eine weitere Person mit dabei hat, muss zusätzlich das vorhandene Abonnement vorweisen.