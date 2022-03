Statt Neun-Euro-Ticket: Länder empfehlen ÖPNV zum Nulltarif!

Das von der Ampel-Regierung beschlossene günstige Monatsticket für neun Euro lässt weiter viele Fragen offen. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, bringen die Länder komplett kostenlosen ÖPNV ins Spiel.

München - Für nur neun Euro im Monat den ÖPNV nutzen – klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Doch das vergünstigte Ticket soll kommen, darauf hat sich der Koalitionsausschuss Bundesregierung im Rahmen seines Entlastungspakets geeinigt.

Für insgesamt drei Monate sollen die Menschen dann deutlich günstiger Bus und Bahn nutzen zu können. Zum Vergleich: Wer aktuell ein Monatsticket in München für die Zone M möchte, muss satte 59,10 Euro hinblättern.

Wie genau das geplante Monatsticket umgesetzt werden kann, ist noch unklar. Am Freitag kamen die Verkehrsminister der Länder mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu einer Sonderkonferenz zusammen, in der es auch um das Neun-Euro-Ticket ging. Wissing sprach von Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, die der Bund den Ländern erstatte. Wenn mehr Geld notwendig sei, werde sich der Bund nicht verweigern.

Gegenvorschlag der Länder: ÖPNV zum Nulltarif

Doch möglicherweise wird das Fahren mit dem ÖPNV in den kommenden Monaten auch überhaupt nichts kosten.

Denn als Reaktion auf den Vorstoß der Bundesregierung haben die Länder ein Nulltarif-Ticket ins Spiel gebracht. Auf diese Weise könne der administrative Aufwand für die Verkehrsverbünde niedrig gehalten werden, betonte die Vorsitzende der Konferenz, Bremens Bürgermeisterin Maike Schäfer, im Anschluss an die Sitzung. Diese Empfehlung soll nun in einer speziellen Bund-Länder-Arbeitsgruppe geprüft werden.

Das geplante Neun-Euro-Ticket soll laut Wissing auch für Abonnenten gelten. Die Kosten für Abos würden dann entweder nicht abgebucht oder erstattet, sagte Wissing. Es gebe keinen Grund, wegen des geplanten Tickets ein Abo zu kündigen. Er halte das günstige Ticket für relativ schnell umsetzbar, wenn man Online-Tickets anbiete, sagte Wissing.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing. © Christoph Soeder/dpa

MVV will Neun-Euro-Ticket möglichst schnell umsetzen

Bereits vor der Sonderkonferenz hatte der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) angekündigt, das Ticket so schnell wie möglich umsetzen zu wollen. Dafür bedürfe es aber noch Beratungen mit dem Freistaat Bayern und den anderen Verkehrsunternehmen im Verbund.

Für den MVV müssen auch die Abonnenten vom Ticket profitieren. "Daher möchten wir alle Kundinnen und Kunden bitten, ihre Abos nicht zu kündigen, sondern unsere Kommunikation abzuwarten. Wir bitten hier noch um etwas Geduld", sagte MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch am Freitag.

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) müsse zunächst prüfen, wie genau der Beschluss des Bundes umgesetzt werden kann. "Für die MVG ist entscheidend, dass sämtliche Einnahmeausfälle durch das Neun-Euro-Ticket, einschließlich des Mehraufwandes für die Umsetzung, durch den Bund finanziert werden", teilte MVG-Chef Ingo Wortmann auf AZ-Nachfrage mit.

Fahrgastverband "Pro Bahn": Abo-Kunden dürfen nicht benachteiligt werden

Auch beim Fahrgastverband "Pro Bahn" gab es vor der Sonderkonferenz noch viele Fragen. "Leider ist aber noch unklar, wie die Neun-Euro-Fahrkarte genau aussieht und wo sie gilt. Es drängt sich schon der Eindruck auf, dass keiner der Entscheider in den letzten Jahren selbst Fahrkarten gekauft hat", sagte Andreas Barth vom Fahrgastverband am Freitag der AZ. Auch bei "Pro Bahn" ist man der Meinung, dass die Abonnenten durch das Ticket nicht benachteiligt werden dürfen.

Neun-Euro-Ticket: Arbeitsgruppe soll offene Fragen klären

Ob und wann das Neun-Euro-Ticket kommt oder ob man bald doch den ÖPNV zum Nulltarif bekommt, ist auch nach der Sonderkonferenz der Verkehrsminister noch unklar. Die Arbeitsgruppe muss nun die weiter offenen Fragen klären. Viel Zeit bleibt nicht: Die Länder wollen die ÖPNV-Vergünstigung bereits im Mai starten.