Start im Schyrenbad: München eröffnet Freibad-Saison!

Am 21. Mai startet die neue Freibad-Saison in München! Das Schyrenbad macht den Anfang und öffnet bereits am kommenden Freitag um 7 Uhr seine Pforten.

18. Mai 2021 - 15:59 Uhr | AZ

Am kommenden Freitag öffnet das Schyrenbad wieder. (Archivbild) © SWM

München - Wer sich bei frischer Luft - und hoffentlich Sonnenschein - ins Wasser stürzen möchte, hat ab kommenden Freitag (21. Mai) endlich die Gelegenheit dazu. Corona-Verzögerung: Schyrenbad öffnet am 21. Mai Wie die Stadtwerke München (SWM) mitteilen, startet dann nämlich die Sommerbadsaison - Corona-bedingt verspätet - in der Landeshauptstadt: Um 7 Uhr öffnet das Schyrenbad, wo die Münchner Bäderchefinnen Nicole Gargitter und Clara Kronberger die ersten Badegäste begrüßen. Lesen Sie auch Sinkende Inzidenz in München: Hoffen aufs Tollwood-Sommerfestival X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Münchens ältestes Bad liegt direkt an der Isar. Das Schyrenbad gibt es bereits seit 1847 – es entwickelte sich aus einer reinen Männer-Badeanstalt zu einem beliebten Sommerbad für Jung und Alt. München eröffnet Freibad-Saison: Reservierungen ab Donnerstag möglich Am Freitag soll es 18 Grad haben und eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit - Münchens Freibäder öffnen trotzdem. Sie tun das mit vergleichbaren Regeln wie vergangenen Sommer. Wer baden will, muss vorher reservieren: . Das ist ab Donnerstag möglich. Wer nicht vollständig geimpft ist, braucht - Stand jetzt - einen negativen Corona-Test. Auf dem gesamten Gelände muss, davon gehen die SWM derzeit aus, eine FFP2-Maske getragen werden. Nur nicht auf dem eigenen Handtuch und beim Schwimmen. Die Tageskarte kostet 5 Euro, ermäßigt 3, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. So öffnen die Münchner Bäder öffnen am Freitag Schyrenbad, Dantebad (beide ab 7 Uhr) Prinzregentenbad, Maria Einsiedel, Ungererbad, Michaeli- und Westbad (alle ab 9 Uhr)