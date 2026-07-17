Starker Zuwachs: Wo Münchens OB Dominik Krause vor anderen Politikern in Deutschland liegt

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause hat einen langen und sehr erfolgreichen Wahlkampf hinter sich. Dies zeigte sich nicht nur an der Wahlurne, sondern auch in den sozialen Medien.

Münchens Neu-OB Dominik Krause darf sich im ersten Halbjahr 2026 über einen satten Zuwachs seiner Instagram-Follower freuen,

Was haben ein Musiker, der Coversongs an Bushaltestellen singt, Wahrscheinlich-Bald-Bundestrainer Jürgen Klopp und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause gemein? Alle drei dürfen sich im ersten Halbjahr 2026 über einen deutlichen Anstieg ihrer Instagram-Follower freuen.

Dies ist das der Influencer-Agentur Netzschreier und der Social-Media-Datenplattform HypeAuditor, die zusammen analysiert haben, welcher Account in den ersten sechs Monaten des Jahres die meisten Follower hinzugewonnen hat.

Instagram-Follower: Extremsportler und Sänger legen extrem zu

Zahlenmäßig die meisten neuen Follower konnte der Berliner Extremsportler Arda Saatçi verbuchen. 2.985.998 Menschen folgen dem 29-Jährigen nun, ein Plus in den letzten sechs Monaten von satten 1.875.821 Followern (+169 Prozent). Saatçi macht in diesem Jahr von sich reden, als er seinen 600-Kilometer-Lauf durch das Death Valley in Kalifornien per Livestream übertrug und damit international für Aufmerksamkeit sorgte.

Arda Saatçi übertrug per Livestream seinen 600-km-Lauf durch das Death Valley in Kalifornien.(Archivbild) © Cameron Moon/Red Bull Content Pool/dpa

Auch Selam Araya kann sich bei Instagram über jede Menge neue Fans freuen. Der Musiker veröffentlicht Videoclips, die ihn beim Singen von Coversongs an Bushaltestellen zeigen, mal neben Passanten, mal neben Prominenten.

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Dies brachte Araya im ersten Halbjahr 2026 eine prozentuale Steigerung von sage und schreibe 2382 Prozent ein. Seit dem 1. Januar ist seine Followerzahl um 1.042.892 auf 1.087.686 Fans gestiegen.

Nicht ganz so viele neue Follower kann Jürgen Klopp aufweisen. Der wohl künftige Bundestrainer, der aktuell noch als TV-Experte bei der WM in den USA aktiv ist, hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 626.960 (+11,6 Prozent) neue Follower hinzugewonnen und hat nun beachtliche 6.034.527 Fans.

Dominik Krause einziger Politiker unter den Top 50

Und was ist mit Dominik Krause? Dem frischgewählten Münchner Oberbürgermeister ist in den vergangenen sechs Monaten etwas gelungen, was sonst kein anderer Politiker oder keine andere Politikerin von sich behaupten kann. Der Grüne hat es unter die Top 50 derjenigen geschafft, deren Fans bei Instagram am stärksten angewachsen sind.

Mit einem Anstieg um 250.190 (+637,9 Prozent) auf nun 290.244 Follower grüßt das Münchner Stadtoberhaupt von Platz 43. Im Wahlkampfjahr 2025 waren noch mehrere Politiker unter den wachstumsstärksten Accounts zu finden. Einer der Gründe für Krauses Aufstieg in die Top 50 dürfte sicherlich auch seine Kampagne für die Wahl zum Münchner Oberbürgermeister sein.

Zahlreiche Bayern-Stars unter den Zuwachs-Gewinnern

In den Top 50 finden sich auch einige Sportler, die aktuell beim FC Bayern aktiv sind oder es in der Vergangenheit waren. So ist Bayern-Keeper Manuel Neuer auf Rang 9 zu finden (554.163 neue Follower / +3,9 Prozent), Jamal Musiala auf der Position 21 (376.333 neue Follower / +5,3 Prozent), Lennart Karl belegt Platz 27 (359.766 neue Follower / +50,5 Prozent) und Ex-Bayern-Titan Oliver Kahn hat Rang 38 inne (284.781 neue Follower / +17,1 Prozent).

Für ihre Analyse untersuchten Netzschreier und HypeAuditor mehr als eine Million deutsche Instagram-Accounts und identifizierten die 50 Profile mit dem größten Followerwachstum. Marken, Unternehmen und Plattform-Accounts wurden bei der Analyse ausgespart.