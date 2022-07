Stammstrecken-Skandal: Deutsche Bahn erklärt sich in München

Am Mittwoch sind Vertreter der Deutschen Bahn in München zu Besuch: Im Stadtrat und bei einem Treffen mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt die Bahn sich den Fragen um das Stammstrecken-Fiasko.

München - Die Deutsche Bahn muss sich am Mittwoch Fragen zu Kostensteigerungen und Verzögerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München stellen. Um 13.00 Uhr trifft sich Bahn-Chef Richard Lutz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Staatskanzlei. Auch der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sowie Landräte umliegender Landkreise werden dabei sein. Bereits am Vormittag wird der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, im Münchner Stadtrat erwartet.

Stammstrecke: Kostenexplosion und Verzögerungen

Im Verkehrsministerium wird befürchtet, dass die Kosten für den Bau der zweiten S-Bahn-Röhre quer durch die Münchner Innenstadt von 3,85 auf bis zu 7,2 Milliarden Euro steigen könnten. Zudem könnte sich die Inbetriebnahme von 2028 auf 2037 verzögern. Details dazu liegen bislang nicht vor. Die Bahn hat angekündigt, die Ergebnisse einer Nutzen-Kosten-Analyse im Herbst zu präsentieren.