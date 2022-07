Stammstrecken-Desaster: Deutsche Bahn sagt Stadtrats-Einladung ab!

Das dürfte OB Reiter gar nicht gefallen: Die Deutsche Bahn hat eine Einladung in den Planungsausschuss am Mittwoch abgesagt. Das Thema wird nun in die Vollversammlung Ende des Monats vertagt.

06. Juli 2022 - 12:28 Uhr | AZ/dpa