Zwei Stunden in Aufzug gefangen: Feuerwehr befreit Frauen aus Fahrstuhl

Der Aufzug war so unglücklich stecken geblieben, dass eine einfache Öffnung nicht möglich war: Die Münchner Feuerwehr hat am Sonntag in Bogenhausen zwei Frauen aus einem Fahrstuhl befreit.

10. Mai 2021 - 11:45 Uhr | AZ

Die Feuerwehr hat die beiden Frauen aus dem Fahrstuhl herausgeholt. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa