Am Harras: E-Scooter-Fahrer verletzt Bub (5) und geht stiften

Am Samstagnachmittag wurde ein kleiner Bub beim Spielen von einem E-Scooter-Fahrer angefahren und verletzt. Statt sich um das Kind zu kümmern, flüchtete er.

Am Harras ist ein E-Scooter-Fahrer mit einem Kleinkind zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. (Symbolbild)

Sendling - Wieder mal ein Fall von fehlendem Verantwortungsbewusstsein: Am Samstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, kollidierte ein E-Scooter-Fahrer am Harras mit einem kleinen Kind.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Fünfjährige mit seinem Tretroller in einem Bereich der Fußgängerzone herum, sein Vater saß ganz in der Nähe auf einer Bank.

E-Scooter-Fahrer fährt Kind um und flüchtet

Zur selben Zeit waren auch zwei unbekannte E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone unterwegs. Dabei stieß einer der beiden mit dem kleinen Buben zusammen und brachte diesen zu Fall. Dabei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu.

Statt sich nun um das Kind zu kümmern, entzog sich das E-Scooter-Duo seinen gesetzlichen Pflichten und entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort in Richtung Albert-Roßhaupter-Straße.

Der verletzte Bub wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der E-Scooter-Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 13-20 Jahre alt, stämmige Statur, dunkle Haare; bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zur Person des Unfallverursachers machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.