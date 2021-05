Eskalation im Englischen Garten: Jugendliche werfen Flaschen auf Polizisten

Am Samstag ist es im Englischen Garten zu einer Schlägerei gekommen. Danach eskalierte die Situation komplett: Jugendliche attackierten die Polizei, warfen Flaschen auf die Beamten.

München - Gewalt-Exzess im Englischen Garten: Am Samstagabend ist hier eine Auseinandersetzung zwischen (jungem) Partyvolk und der Polizei nach Darstellung der Ordnungshüter eskaliert.

Vorwiegend junge Leute hätten etwa 50 Flaschen in Richtung der Polizisten geworfen, 19 Beamte wurden dabei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Am Party-Hotspot habe sich nach einer vorherigen Schlägerei die Wut gegen die Beamten gerichtet, sagte der Sprecher.

Zuvor kursierten Videos in den sozialen Medien von dem Vorfall. Dort ist auch zu sehen, wie aus einer größeren Gruppe junger Menschen Flaschen auf die Polizisten geworfen werden.

Polizei nimmt sechs Personen fest

Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Es wurden insgesamt sechs Personen festgenommen. Sie erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch. Ob es Verstöße gegen Hygieneauflagen zum Schutz vor Corona gegeben hatte, sagte der Sprecher zunächst nicht.