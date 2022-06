Wohnungsbrand wegen Putzmitteln: Mann (23) schwer verletzt

Leicht entzündliche Reinigungsmittel wurden am Freitag einem 23-jährigen bei der Arbeit in Steinhausen zum Verhängnis: Er konnte sich schwer verletzt gerade noch aus der brennenden Wohnung retten.

Steinhausen - Vermutlich reagierten Reinigungsmittel miteinander, als der 23-jährige in einer Wohnung in Steinhausen am Putzen war. Gegen 20 Uhr am Freitagabend gab es in der Küche dieser Wohnung eine Verpuffung und viel Rauch. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Wie die Polizei mitteilt, konnte er aber noch selbständig die Wohnung verlassen.

Verpuffung wegen Putzmitteln: Mann (23) schwer verletzt

Die Rettungskräfte versorgten ihn vor der Wohnung und brachten ihn dann ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Die ebenfalls herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand in der Küche. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Wohnung ist momentan nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilt, kümmern sich die Bewohner eigenständig darum, woanders unterzukommen. Wie genau es zu der Verpuffung in der Küche kam, ist noch Gegenstand von Untersuchungen der Polizei.