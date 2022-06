Mann attackiert Schwiegertochter mit Werkzeug – 26-Jährige schwer verletzt

Am Samstag wurde eine 26-Jährige in ihrer Wohnung mittels "stumpfer Gewalt" verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Schwiegervater der Täter sein – die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ramersdorf - Eine Frau ist am Samstag in ihrer Wohnung in der Balanstraße von ihrem Schwiegervater attackiert und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ging der 56-Jährige, der ebenfalls in der Wohnung wohnt, mit "stumpfer Gewalt" auf die 26-Jährige los. Dabei habe er ein Werkzeug benutzt, das die Beamten in der Wohnung fanden und sicherstellen konnten. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um den Schwiegervater der Frau, wie es hieß. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Weitere Details und Hintergründe, etwa zu dem Motiv des Angreifers, waren zunächst nicht bekannt.

Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Die Frau wurde den Angaben zufolge schwer am Oberkörper verletzt, als die Polizei vor Ort eintraf, war sie nicht ansprechbar. Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst in der Wohnung kam sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der 56-Jährige wird am Sonntag dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung der Haftfragte vorgeführt.