Brandwunden am ganzen Körper: Schwerverletzter nach Wohnungsbrand

Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Prinzregentenstraße ausbrach, war zunächst noch unklar, die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Au-Haidhausen - Nach einem Feuer in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Prinzregentenstraße ist ein Mann mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Bewohner kommt Rettern mit Brandwunden am ganzen Körper entgegen

Wie die Feuerwehr berichtet, rückten die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 20.15 Uhr aus, nachdem starke Rauchentwicklung in der Wohnung bemerkt worden war.

Der Bewohner sei den Rettern mit schweren Brandverletzungen am ganzen Körper entgegen gekommen. Die Rettungswagenbesatzung übernahm sofort die Versorgung des Schwerverletzten, der dann in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht wurde.

Wohnungsbrand: Ursache noch unklar

Das Feuer bekamen die Einsatzkräfte schnell in den Griff, anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Die angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert, und die Bewohner konnten im Anschluss wieder in die Wohnungen. Warum das Feuer ausbrach, konnte zunächst nicht geklärt werden, die Polizei ermittelt zur Brandursache.