Westpark: Feuerwehr rettet schwer verletzte Frau aus brennender Wohnung

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die Frau bewusstlos in der Brandwohnung, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Westpark - Nach einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Garmischer Straße ist eine Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Hausmeister gegen 12 Uhr Rauch bemerkt bzw. den Geruch von Plastik aus einem Lüftungsschacht wahrgenommen und die 112 gewählt.

Ein Feuerwehr-Trupp mit einem C-Rohr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Brandwohnung im ersten Obergeschoss. Kurze Zeit später fanden die Einsatzkräfte die Bewohnerin bewusstlos in ihrer Wohnung und brachten sie nach draußen.

Schwierige Löscharbeiten: Wohnung vollgestopft mit Gegenständen

Ein Rettungsdienst- und Notarztteam versorgte die Frau mittleren Alters und transportierten sie schwer verletzt in einen Münchener Schockraum. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig - "aufgrund der Menge an Gegenständen, die in der Wohnung lagerten", wie die Feuerwehr mitteilte.

Um zu vermeiden, dass angekokelte Gegenstände erneut entflammen, habe man sie zum Teil aus der Wohnung bringen und im Innenhof erneut abgelöscht müssen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten auch die darüber liegenden Wohnungen, um sicherzugehen, dass sich der giftige Brandrauch nicht weiter verbreitet hatte. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.