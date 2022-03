Großhadern: Polizei nimmt Macheten-Mann in der U6 fest

Am Donnerstagabend hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen: Der 61-Jährige hatte in der U6 eine Machete aus seiner Tasche hervorgeholt.

25. März 2022 - 13:23 Uhr | AZ

Ein Mann trägt Handschellen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Illustration