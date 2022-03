Korbinianplatz: Messerstecherei soll Racheakt gewesen sein

Die Messerstecherei am Korbinianplatz mit einem Toten soll mit einem ähnlichen Vorfall in Ramersdorf zusammenhängen. Das angebliche Motiv: Rache.

Milbertshofen - Wie die " " berichtet, soll die tödliche Auseinandersetzung am Korbinianplatz in Milbertshofen mit einer anderen Messerstecherei in Verbindung stehen, die bereits mehrere Monate zurückliegt.

Am Abend des 23. Oktober 2021 waren am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz in Ramersdorf ebenfalls zwei Jugendgruppen aneinandergeraten. Als die Polizei vor Ort eintraf, war nur noch ein 18-Jähriger mit schweren Stichverletzungen dort. Mittlerweile konnten die Beamten allerdings mehrere Verdächtige festnehmen.

Wie "Bild" aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, soll einer der beteiligten Jugendlichen bei der Vernehmung den Namen eines der Täter vom Vorfall am Karl-Preis-Platz genannt haben. Wegen des Verrats soll es deshalb zum tödlichen Racheakt in Milbertshofen gekommen sein. Ein 18-Jähriger starb nach der Auseinandersetzung am Korbinianplatz an seinen Stichverletzungen. Die Polizei nahm einen 16-jährigen Verdächtigen fest.