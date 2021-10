Schuss gemeldet: Polizeieinsatz nach Messer-Attacke am Karl-Preis-Platz

Die Polizei ging am Samstagabend der Meldung eines angeblichen Schusses am Karl-Preis-Platz nach. Vor Ort traf man einen Jugendlichen mit Stich- bzw. Schnittwunden an.

23. Oktober 2021 - 20:26 Uhr, aktualisiert am 24. Oktober 2021 - 08:34 Uhr | AZ

Der U-Bahnhof Karl-Preis-Platz (Archivbild) © Foto Sigi Müller Augenblick-foto

Ramersdorf – Ein angeblicher Schuss hat am frühen Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz am Karl-Preis-Platz geführt. Wie die Polizei der AZ auf Anfrage mitteilte, wurde gegen 18.56 Uhr ein größerer Tumult zwischen Jugendlichen gemeldet, zudem soll auch ein Schuss gefallen sein. Polizei findet verletzten Jugendlichen vor Als die Polizei vor Ort eintraf, war weder von den streitenden Jugendlichen, noch von einer Schusswaffe etwas zu sehen. Die Beamten konnten allerdings einen 18-jährigen Italiener vorfinden, der Stich- bzw. Schnittverletzungen hatte. Der Verletzte wurde vor Ort notversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Spurensicherung und der Kriminaldienst haben die Arbeit aufgenommen, Video-Material wird gesichtet und mehrere Zeugen werden befragt. Der U-Bahnhof Karl-Preis-Platz musste für mehrere Stunden gesperrt werden.