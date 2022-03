München-Moosach: Lastwagen bleibt in Unterführung stecken

Der Fahrer ist bei dem Missgeschick unverletzt geblieben, die Feuerwehr bekam die Angelegenheit schnell in den Griff.

Moosach - Das hat einfach nicht gepasst: Am Morgen ist ein Lastwagen mit seinem Sattelauflieger in der Dachauer Straße in einer Unterführung stecken geblieben.

Feuerwehr lässt Luft aus den Reifen des Lastwagens

Wie die Feuerwehr berichtet, hatten mehrere Passanten den Vorfall gegen 10.30 Uhr beobachtet und die Feuerwehr informiert. Der Fahrer hatte seinen Lastwagen bereits unverletzt verlassen, sein Gefährt steckte jedoch fest.

Mit wenigen Handgriffen fixierten die Feuerwehrkräfte die losen Teile mit Spanngurten an den Resten des Aufliegers. Zudem ließen sie Luft aus den Reifen. Dies reichte aus, dass der Mann seinen Lkw vorsichtig aus der Unterführung herausfahren konnte.

Zugverkehr für Dauer der Lkw-Bergung eingestellt

Der betroffene Bereich musste während der Bergung und zur Unfallaufnahme etwa für eine Stunde gesperrt werden. Da es sich um eine Bahnunterführung handelt, wurde auch der Zugverkehr bis zur Freigabe durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn eingestellt.