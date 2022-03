Maxvorstadt: Duo tritt auf am Boden Liegenden ein  ein Täter auf der Flucht

Zwei Männer haben am Donnerstagabend auf einen 33-Jährigen eingeschlagen und eingetreten und ihn dabei schwer verletzt. Einer der Täter ist derzeit noch auf der Flucht.

An einer Tramhaltestelle in der Dachauer Straße wurde ein Mann verprügelt und dabei schwer verletzt. (Symbolbild)

Maxvorstadt - Diese Tat lässt einen nur noch verständnislos mit dem Kopf schütteln: Am frühen Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde der Polizei von mehreren Zeugen eine tätliche Auseinandersetzung an der Tramhaltestelle Dachauer Straße/Elisenstraße/Hauptbahnhof gemeldet.

Wie die Polizei berichtet, schlugen und traten zwei männliche Täter auf einen am Boden liegenden Mann ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese nur noch den Verletzten antreffen, die beiden Täter haben indes die Flucht ergriffen.

Maxvorstadt: Opfer schwer verletzt

Das Opfer, ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Kurz nach der Tat kehrte einer der flüchtigen Männer an den Tatort zurück, wo er erkannt und festgenommen wurde. Bei ihm handelt es sich um einen 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei seiner Festnahme war der Mann stark alkoholisiert. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Freitag wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Vom zweiten Täter fehlt derzeit noch jede Spur, er wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 165 cm, südeuropäischer Typ, keine Brille, keine erkennbaren Tätowierungen; bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Trambahnhaltestellte in der Dachauer Straße/Elisenstraße/Hauptbahnhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.