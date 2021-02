Westendstraße München: Pkw kracht in Tram - Autofahrer verletzt

Wieder sind in München eine Tram und ein Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen: Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den leicht verletzten Mann in der Westendstraße aus seinem Fahrzeug.

05. Februar 2021 - 11:01 Uhr | AZ

Bei dem Zusammenprall entgleiste die Tram, und der Pkw wurde so stark beschädigt, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeschlossen wurde. (Symbolbild) © imago images/Ralph Peters