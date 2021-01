Am Haidenauplatz: Tram stößt mit Transporter zusammen

In Höhe des Haidenauplatzes ist am Dienstagmorgen eine Straßenbahn mit einem Transporter kollidiert. Eine Mutter und ihr Kind kamen ins Krankenhaus, am Transporter entstand Totalschaden.

12. Januar 2021 - 15:28 Uhr | AZ

Eine auf der Alarmrückfahrt befindliche Besatzung eines Einsatzleitwagens der Feuerwehr meldete den Unfall an die Leitstelle. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa