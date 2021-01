Brand in Ramersdorf: Zwei Verletzte, 250.000 Euro Schaden

Die Münchner Feuerwehr ist am Sonntagabend wegen eines Zimmerbrandes in einem Mehrparteienhaus in Ramersdorf im Einsatz gewesen. Die Ursache ist noch unklar.

11. Januar 2021 - 09:30 Uhr | AZ

Die betroffene Wohnung kann vorerst nicht genutzt werden, die Polizei ermittelt zur Brandursache. © Berufsfeuerwehr München

Ramersdorf - 30 Bewohner mussten in Großraumrettungswagen betreut werden, zwei Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen in Münchner Kliniken: Am Sonntagabend hat es in einem Mehrparteienhaus am Adenauerring gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten kurz nach 21 Uhr mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle einen Zimmerbrand im vierten Obergeschoss des Gebäudes gemeldet. Bereits bei der Anfahrt sei der Feuerschein von weitem sichtbar gewesen, berichtet die Feuerwehr. Ein Atemschutztrupp sei in die Brandwohnung über den Treppenraum vorgedrungen, gleichzeitig habe man von außen eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 250.000 Euro. © Berufsfeuerwehr München Brand in Mehrparteienhaus: Ursache noch unklar Nach 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle, anschließend musste nur noch nachgelöscht werden. Die Brandwohnung kann bis auf Weiteres nicht genutzt werden, alle anderen Bewohner des Hauses konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 250.000 Euro, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.