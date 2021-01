Landwirt will Wasserleitung auftauen: Scheune fackelt ab

Bei dem Feuer entsteht ein Millionenschaden, umliegende Wohngebäude müssen geräumt werden. Die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz.

Taufkirchen - Gegen 17.30 Uhr gingen am Sonntag die ersten Notrufe ein: Eine Scheune eines größeren Bauernhofes in der Bergstraße stehe in Flammen. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, loderten bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäude.

Vier Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Da die Scheune im Vollbrand stand und nicht mehr betreten werden konnte, konzentrierten sich die Löschmaßnahmen auf den Schutz der umliegenden Gebäude. Erst nach rund vier Stunden konnten die Einsatzkräfte den Brand vollständig löschen.

Wasserleitung aufgetaut: Scheune fackelt ab

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Landwirt mit Hilfe eines Heizstrahlers versucht, eine durch den strengen Frost der letzten Tage eingefrorene Wasserleitung aufzutauen. Durch die Hitze fing in der Nähe gelagertes Brennholz offenbar Feuer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund eineinhalb Millionen Euro.

Während der Löscharbeiten wurden die angrenzenden Wohngebäude durch die Polizei geräumt. Neben der Feuerwehr Taufkirchen waren auch die Feuerwehren aus Oberhaching, Unterhaching, Ottobrunn, Brunnthal, der ABC-Zug München-Land und Mitglieder der Kreisbrandinspektion im Einsatz.