Während Einsatzfahrt in Berg am Laim: BMW kollidiert mit Streifenwagen

Am Donnerstagnachmittag ist ein Polizeiwagen im Einsatz mit einem BMW kollidiert. Dabei wurden die beide Insassen des Streifenwagen verletzt.

Berg am Laim - Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, kam es in der St. Veit-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem BMW.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren ein 24-jähriger Polizeibeamter und seine 20-jährige Kollegin als Beifahrerin im Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt unterwegs.

Polizeiwagen kollidiert mit BMW – zwei Verletzte

Zur gleichen Zeit war eine 33-jährige Münchnerin mit ihrem BMW ebenfalls in der St. Veit-Straße unterwegs. Die Frau hielt zunächst an, um das Polizeifahrzeug passieren zu lassen. Doch als die Polizeibeamten mit ihrem Dienstwagen an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhren, bog die 33-Jährige plötzlich mit ihrem Wagen links ab, um in eine Tiefgarage zu fahren.

Trotz Gefahrenbremsung konnte der 24-jährige Polizeibeamte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit der hinteren Fahrerseite des BMW der 33-Jährigen.

Durch den Unfall wurden der 24-Jährige und die 20-Jährige verletzt, die Polizeibeamtin musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 33-Jährige blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.